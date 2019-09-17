Футболисты "Валенсии" выразили протест в связи с увольнением главного тренера Марселино Тораля

Игроки "Валенсии" намеренно не явились на пресс-конференцию в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Челси".

Сообщается, что таким образом футболисты "летучих мышей" выразили протест в связи с увольнением наставника команды Марселино Гарсии Тораля.

Напомним, что Тораля на посту тренера сменил Альберт Селадес, которому пришлось в одиночку общаться с журналистами.

Поединок между "Челси" и "Валенсией" пройдет 17 сентября в 22:00 по московскому времени.

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