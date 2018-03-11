Футболисты "Витесса" рассчитывали на другого наставника

Футбольный эксперт Ханс Край прокомментировал скорое назначение Леонида Слуцкого тренером "Витесса".

"Слуцкий - отличный тренер. Он трижды был чемпионом России с ЦСКА, работал в "Халле". Однако футболисты "Витесса" хотели видеть тренером Мауриса Стейна из "Венло", потому что они видят качество его работы" - приводят слова эксперта голландские СМИ.

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