Футболисты выбрали лучшего игрока РПЛ сезона 2018/19

Среди игроков клубов РПЛ был проведен опрос "Кого они считают лучшим футболистом минувшего сезона".

Так, с результатом в 182 очка в опросе выиграл нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Следом за ним расположились форвард "Зенита" Сердар Азмун (124 очка), хавбек "Локомотива" Антон Миранчук (58 очков) и полузащитник ЦСКА Никола Влашич (57 очков).

Напомним, что до этого три года кряду лучшим признавался Федор Смолов.

В минувшем сезоне РПЛ на счету Дзюбы 8 голов и 11 ассистов в 27 играх.

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