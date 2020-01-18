Футболисты "Ювентуса" хотят, чтобы Погба вернулся в туринский клуб

Теги манчестер юнайтедювентусполь погба

Футболисты "Ювентуса" хотят, чтобы Погба вернулся в туринский клуб

Игроки "Ювентус" хотят, чтобы полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся в туринский клуб. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, близкие друзья хавбека - Пауло Дибала, Хуан Куадрадо и Гонсало Игуаин часто встречаются с Погба и во время разговора пытаются убедить футболиста вернуться в Италию.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" и "Реал" заинтересованы в 26-летнем французе.

Погба перешел в "МЮ" из "старой сеньоры" летом 2016 года за 105 миллионов евро. В этом сезоне он участвовал в 7 матчах АПЛ, сделав 2 ассиста.

Не пропустите: "Реал" объявит о покупке Рейньера в день его 18-летия| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Моуринью раскритиковал работу судей в матче с "Уотфордом"

Моуринью раскритиковал работу судей в матче с "Уотфордом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 47
3 Лестер Сити Лестер Сити 22 45
4 Челси Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 31
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 29
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 28
11 Эвертон Эвертон 22 28
12 Саутгемптон Саутгемптон 22 28
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 26
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 24
15 Бернли Бернли 22 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Уотфорд Уотфорд 22 22
18 Астон Вилла Астон Вилла 22 21
19 Борнмут Борнмут 22 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 22 14
Полная таблица

топ-5 тегов