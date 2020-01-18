Футболисты "Ювентуса" хотят, чтобы Погба вернулся в туринский клуб

Игроки "Ювентус" хотят, чтобы полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся в туринский клуб. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, близкие друзья хавбека - Пауло Дибала, Хуан Куадрадо и Гонсало Игуаин часто встречаются с Погба и во время разговора пытаются убедить футболиста вернуться в Италию.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" и "Реал" заинтересованы в 26-летнем французе.

Погба перешел в "МЮ" из "старой сеньоры" летом 2016 года за 105 миллионов евро. В этом сезоне он участвовал в 7 матчах АПЛ, сделав 2 ассиста.

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