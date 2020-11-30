Футболисты "Ювентуса" недовольны методами работы Пирло
Игроки туринского "Ювентуса" недовольны тем, как работает главный тренер команды Андреа Пирло, сообщает Corriere della Sera.
По сведениям издания, футболисты разочарованы тем, что тренер не обсуждает с ними тактику на матч. Вместо Пирло этим занимается помощник тренера Игорь Тудор. При этом помощник Роберто Баронио дает указания игрокам во время матча. Это сбивает футболисту с толку.
При этом, такие же проблемы были у футболистов с предыдущим тренером Маурицио Сарри.
Не пропустите: "Ювентус" нацелился на защитника "Шальке". | http://soccernews.ru
главное
-
В Испании назвали сроки восстановления Азара
-
"Тамбов" может лишиться группы основных игроков в матче со "Спартаком"
-
Московский "Спартак" показал, как главный тренер пнул своего подопечного
-
Самый титулованный президент в истории "Барселоны" будет участвовать в президентских выборах клуба
-
Лидеры "Локомотива" заразились коронавирусом
Лента новостей
-
Лев будет тренировать сборную Германии на Евро-2020
-
Хавбек ЦСКА Кучаев вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам
-
Адвокат Марадоны выразил поддержку врачу, которого обвиняют в смерти Диего
-
Артем Дзюба сможет сыграть с "Брюгге"
-
Нойер пропустит матч с "Атлетико"
-
Футболисты "Ювентуса" недовольны методами работы Пирло
-
В Испании назвали сроки восстановления Азара
-
Семин высказался об одновременном лидерстве "Зенита", ЦСКА и "Спартака" в РПЛ
-
Испанская футболистка назвала Марадону насильником
-
"Тамбов" может лишиться группы основных игроков в матче со "Спартаком"
-
Экс-игрок "Наполи" назвал Марадону антигероем
-
Червиченко: "Подаю в суд на Сычева"
-
Московский "Спартак" показал, как главный тренер пнул своего подопечного
-
"Интер" нашел замену Лаутаро Мартинесу в АПЛ
-
Самый титулованный президент в истории "Барселоны" будет участвовать в президентских выборах клуба
-
Пьяный пассажир напал на турецких футболистов в самолете
-
Лидеры "Локомотива" заразились коронавирусом
-
В чемпионате России может быть изменен лимит на легионеров
-
Льоренте может вернуться в "Ювентус"
-
Хесе недоволен своим положением в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17