Футболисты "Ювентуса" недовольны методами работы Пирло

Игроки туринского "Ювентуса" недовольны тем, как работает главный тренер команды Андреа Пирло, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, футболисты разочарованы тем, что тренер не обсуждает с ними тактику на матч. Вместо Пирло этим занимается помощник тренера Игорь Тудор. При этом помощник Роберто Баронио дает указания игрокам во время матча. Это сбивает футболисту с толку.

При этом, такие же проблемы были у футболистов с предыдущим тренером Маурицио Сарри.

Не пропустите: "Ювентус" нацелился на защитника "Шальке". | http://soccernews.ru