Футболисты "Ювентуса" отправились в Москву на матч с "Локомотивом"

Делегация "Ювентуса", состоящая из футболистов, тренеров и персонала, отправилась в Москву на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом", сообщает официальный Twitter клуба.

Самолет приземлится в столице России в 19:45 мск.

Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится 6 ноября. Начало встречи в 20:55 мск. Две недели назад итальянский клуб обыграл россиян на своем поле со счетом 2:1.

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