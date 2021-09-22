Футболисты "Ювентуса" поругались после матча с "Миланом"

Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Футболисты туринского "Ювентуса" польский вратарь Войцех Щесны и французский полузащитник Адриен Рабьо поругались после окончания матча 4-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (1:1), сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, Щесны остался недоволен действиями Рабьо в моменте с голом "Милана". По мнению голкипера, хавбек должен был стоять в другом месте в штрафной площади, чтобы помешать забить Анте Рабичу. Щесны даже подтолкнул Рабьо в ту сторону. После этого футболист пообщались на повышенных тонах, но затем их удалось утихомирить.

Напомним, что "Ювентус" крайне неудачно стартовал в Серии А. В четырех турах туринцы набрали всего два очка и сейчас клуб находится в зоне вылета, занимая 18-е место.

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