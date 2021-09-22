Футболисты "Ювентуса" поругались после матча с "Миланом"
Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен
Футболисты туринского "Ювентуса" польский вратарь Войцех Щесны и французский полузащитник Адриен Рабьо поругались после окончания матча 4-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (1:1), сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, Щесны остался недоволен действиями Рабьо в моменте с голом "Милана". По мнению голкипера, хавбек должен был стоять в другом месте в штрафной площади, чтобы помешать забить Анте Рабичу. Щесны даже подтолкнул Рабьо в ту сторону. После этого футболист пообщались на повышенных тонах, но затем их удалось утихомирить.
Напомним, что "Ювентус" крайне неудачно стартовал в Серии А. В четырех турах туринцы набрали всего два очка и сейчас клуб находится в зоне вылета, занимая 18-е место.
Не пропустите: Дибала обратился к фанатам "Ювентуса" после провального старта сезона. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Куман назвал главную проблему "Барселоны" после ухода Месси
-
Пеле ярко высказался о своем состоянии (видео)
-
"Манчестер Юнайтед" определился с ценой на Марсьяля
-
Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире в этом сезоне
-
Мама Роналду попросила Криштиану вернуться в родной клуб
-
Пирло не возглавит "Барселону"
-
Аллегри рассказал, почему он публично накричал на игроков "Ювентуса" после матча с "Миланом"
-
Левандовски опубликовал фото с "Золотой бутсой" в постели
-
"Барселона" теряет юного таланта
-
Футболисты "Ювентуса" поругались после матча с "Миланом"
-
Почеттино высказался о проблемах с атакой ПСЖ в последних матчах
-
Червиченко высказался об отказе Дзюбы от приглашения в сборную России
-
Главные новости дня: 21 сентября
-
"Челси" значительно увеличит зарплату Кристенсену по новому контракту: названа сумма
-
Головин назвал свою цель в "Монако"
-
Фалькао принес победу "Райо Валькаено", забив на 96-й минуте
-
Тен Хаг ответил на вопрос о возможном назначении в "Барселону"
-
Тренер "Монако" ярко высказался о Головине
-
В Италии рассказали, почему "Фиорентина" не продала Кокорина
-
"Эвертон" вылетел из Кубка Лиги, проиграв клубу Чемпионшипа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17