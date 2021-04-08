Футболисты "Зенита" больше всех из РПЛ потеряли в стоимости за последние 15 лет
Фото: ФК "Зенит"
Телеграм-канал BlackMirror, занимающийся сливом документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей, опубликовал некоторые данные из почтовых архивов владельца "Спартака" Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.
Источник опубликовал график изменения трансферной стоимости футболистов за время пребывания в клубе в период с 2004 по 2019 год.
Так, лидером по этому показателю стал ЦСКА. Трансферная стоимость футболистов "армейцев" суммарно выросла на 141 миллион 550 тысяч евро. В топ-3 также попали "Краснодар" (69,16 млн евро) и "Ростов" (58,814 млн евро).
В списке худших оказались - "Зенит" (95,583 млн евро), "Рубин" (60,47 млн евро), "Динамо" (55,491 млн евро), "Спартак" (51,17 млн евро) и "Анжи" (38,061 млн евро).
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