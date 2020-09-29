Футболисты "Зенита" Дзюба и Ловрен сыграли в "Правда или ложь"

Теги зенит санкт-петербургдеян ловренартём дзюба

Футболисты "Зенита" Дзюба и Ловрен сыграли в "Правда или ложь"

Портал Евро-2020 опубликовал видео, в котором футболисты "Зенита" Деян Ловрен и Артем Дзюба играют в "Правда или ложь".

Игроки сборных Хорватии и России задали друг другу ряд вопросов о себе и истории футбола.

Победителем стал Дзюба, ответивший на 5 из 6 вопросов. Ловрен промахнулся четырежды.

А еще: Дзюба высказался о своей позиции в списке лучших бомбардиров "Зенита"| http://soccernews.ru
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