Футболисты "Зенита" Дзюба и Ловрен сыграли в "Правда или ложь"

Портал Евро-2020 опубликовал видео, в котором футболисты "Зенита" Деян Ловрен и Артем Дзюба играют в "Правда или ложь".

Игроки сборных Хорватии и России задали друг другу ряд вопросов о себе и истории футбола.

Победителем стал Дзюба, ответивший на 5 из 6 вопросов. Ловрен промахнулся четырежды.

А еще: Дзюба высказался о своей позиции в списке лучших бомбардиров "Зенита"| http://soccernews.ru