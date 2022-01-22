Футболисты "Зенита" и "Ботева" подрались в концовке товарищеского матча
Фото твиттер "Ботева"
Контрольная встреча между "Зенитом" и "Ботевом" в ОАЭ закончилась досрочно из-за потасовки на поле.
Судья остановил игру, когда футболисты обеих команд начали массово участвовать в конфликте, зачинщиком которого стал полузащитник "сине-бело-голубых" Вильмар Барриос.
Напомним, что матч завершился ничьей 2:2. В составе "Зенита" отличились Артём Дзюба и Магомед Оздоев.
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