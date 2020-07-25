Футболисты "Зенита" разбили трофей Кубка России во время празднования
Футболисты "Зенита" повредили трофей Кубка России во время празднования.
Сообщается, что игроки уронили трофей и разбили его верхнюю часть.
Видео того, как «Зенит» сегодня разбил кубок России...— Рейтинг Букмекеров (@bookierating) July 25, 2020
Гении! ♂️#ЗенитХимки pic.twitter.com/4vZZJRoHBZ
Напомним, что в финале "Зенит" обыграл "Химки" (1:0) благодаря голу Артема Дзюбы с пенальти.
Читайте также: "Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России. | http://soccernews.ru
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|Локомотив Москва
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|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
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|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22