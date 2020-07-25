Футболисты "Зенита" разбили трофей Кубка России во время празднования

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Футболисты "Зенита" разбили трофей Кубка России во время празднования

Футболисты "Зенита" повредили трофей Кубка России во время празднования.

Сообщается, что игроки уронили трофей и разбили его верхнюю часть.

Напомним, что в финале "Зенит" обыграл "Химки" (1:0) благодаря голу Артема Дзюбы с пенальти.

Читайте также: "Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России. | http://soccernews.ru
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