Футболисты "Зенита" рисовали "Синие квадраты" в Эрмитаже

"Зенит" совместно с Государственным Эрмитажем провел благотворительную акцию "Синий квадрат".

Сегодня, 22 августа делегация "Зенита" в лице Сергея Семака, Дугласа Сантоса, Себастьяна Дриусси, Эмилиано Ригони, Магомеда Оздоева, Эммануэля Мамманы, Михаила Кержакова, Игоря Смольникова, Александра Ерохина, Далера Кузяева и Сердара Азмуна приехали в Главный штаб.

В ходе акции тренер и игроки клуба смогли создать свои варианты "квадратов", основываясь на картине "Черный квадрат". Использовались оттенки синего, белого и голубого цвета.

Отмечается, что позже их работы будут отправлены в центр "Антон тут рядом", который занимается социальной реабилитацией людей с аутизмом, для проведения благотворительного аукциона.

Читайте также: ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения. | http://soccernews.ru