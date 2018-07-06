Футболисты "Зенита" спародировали падения Неймара

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Футболисты "Зенита" спародировали падения НеймараФутболисты "Зенита" на предсезонном сборе в Австрии высмеяли форварда сборной Бразилии Неймаром, изобразив, как он падает на поле.

По информации издания RTS Sports, форвард сборной Бразилии в общей сложности на ЧМ-2018 провел 13 минут 50 секунд, лежа на газоне. Против него нарушали правила 23 раза.

Читайте: Защитник сборной Бразилии выбыл до конца ЧМ-2018   | soccernews.ru 

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