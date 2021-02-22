Футболисты "Зенита" спасли жизнь человеку

Теги зенит санкт-петербург

Футболисты "Зенита" спасли жизнь человеку

Футболисты второй команды "Зенита" Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула во время сборов спасли жизнь работнику базы, сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты совершали пробежку и в этот момент услышали крики о помощи. Жилов, Симдянкин и Анули прибежали к человеку и увидели, что в одном из подсобных помещений произошло возгорание. Жилов и Симдянкин вытащили на свежий воздух работника, который потерял сознание, и вызвали скорую. Анула в этот момент гасил пожар при помощи огнетушителя.

Пострадавший пришел в себя, его жизни ничего не угрожает.

Не пропустите: Дзюба рассказал о своей цели в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России

"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов