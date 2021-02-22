Футболисты "Зенита" спасли жизнь человеку

Футболисты второй команды "Зенита" Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула во время сборов спасли жизнь работнику базы, сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты совершали пробежку и в этот момент услышали крики о помощи. Жилов, Симдянкин и Анули прибежали к человеку и увидели, что в одном из подсобных помещений произошло возгорание. Жилов и Симдянкин вытащили на свежий воздух работника, который потерял сознание, и вызвали скорую. Анула в этот момент гасил пожар при помощи огнетушителя.

Пострадавший пришел в себя, его жизни ничего не угрожает.

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