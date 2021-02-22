Футболисты "Зенита" спасли жизнь человеку
Футболисты второй команды "Зенита" Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула во время сборов спасли жизнь работнику базы, сообщает пресс-служба клуба.
Футболисты совершали пробежку и в этот момент услышали крики о помощи. Жилов, Симдянкин и Анули прибежали к человеку и увидели, что в одном из подсобных помещений произошло возгорание. Жилов и Симдянкин вытащили на свежий воздух работника, который потерял сознание, и вызвали скорую. Анула в этот момент гасил пожар при помощи огнетушителя.
Пострадавший пришел в себя, его жизни ничего не угрожает.
Не пропустите: Дзюба рассказал о своей цели в "Зените". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кандидат на пост президента "Барселоны" пообещал купить трех топ-игроков в случае победы на выборах
-
Источник: "Реал" получал финансирование незаконным путем
-
В "Аяксе" рассказали о ходе переговоров со "Спартаком" по Промесу
-
В Испании подсчитали, какая сумма нужна "Реалу" для трансферов Мбаппе и Холанда
-
"Ливерпуль" и "Севилья" могут обменяться вингерами
Лента новостей
-
Где смотреть матч Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси"
-
"Интер" и "Милан" поборются за форварда сборной Франции
-
Три топ-клуба нацелились на де Хеа
-
"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России
-
"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за продление аренды Мораты
-
Кроос высказался о возможном переходе Алабы в "Реал"
-
Бывший вратарь "Спартака" Ковалевски обратился к болельщикам московского клуба
-
Кандидат на пост президента "Барселоны" пообещал купить трех топ-игроков в случае победы на выборах
-
В Испании оценили шансы Бензема сыграть с "Аталантой"
-
Футболисты "Зенита" спасли жизнь человеку
-
1
Лангле расплакался в машине после очередной неудачи "Барселоны"
-
Украинский футбольный клуб ищет нападающего по объявлению
-
Источник: "Реал" получал финансирование незаконным путем
-
В "Аяксе" рассказали о ходе переговоров со "Спартаком" по Промесу
-
Дзюба рассказал о своей цели в "Зените"
-
В Испании подсчитали, какая сумма нужна "Реалу" для трансферов Мбаппе и Холанда
-
ЦСКА отдал в аренду 19-летнего защитника
-
УЕФА назначил судей на матчи "Реала" и "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
-
Тренер "Сочи" Бородин рассказал о конфликте с Тедеско
-
Уткин прокомментировал пенальти в матче "Динамо" - "Спартак" за эпизод с рукой Мозеса