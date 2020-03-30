Футболисты "Зенита" выделили средства больнице для борьбы с коронавирусом

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Футболисты "Зенита" выделили средства больнице для борьбы с коронавирусом

Все тренеры, футболисты и руководство "Зенита" выделили личные средства для Городской больницы Святого Великомученика Георгия для борьбы с пандемией коронавируса.

Петербургский клуб предоставил больнице мониторы (НИАД, Spo2, ЧД, ЭКГ), фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам.

"Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всем мире. В этой непростой ситуации команда и клуб не могли остаться в стороне: было принято решение перечислить средства на закупку самого необходимого оборудования и материалов для городской больницы Святого Великомученика Георгия, где в круглосуточном режиме врачи борются с инфекцией", - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Розыгрыш РПЛ приостановлен до 10 апреля, однако пауза, скорее всего, будет продлена из-за быстрого роста количества зараженных коронавирусом.

По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели. В России количество заболевших превысило 1,8 тыс.

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