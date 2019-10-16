Футболка Ибрагимовича - самая продаваемая в МЛС за 2019 год
В МЛС опубликовали информацию о продаваемости футбольных футболок в 2019 году.
Так, лидирует в продаже футболка нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича. В топ-3 также попали форвард "Атланты Юнайтед" Джозеф Мартинес и вингер "Лос-Анджелеса" Карлос Вела.
Замыкают пятерку лучших нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни и хавбек "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер, который по окончании сезона завершил карьеру.
Ибрагимович выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 года. За это время он провел 56 игр и забил 52 гола.
Читайте также: Ибрагимович - претендент на титул игрока года в MLS. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Христо Стоичков предложил свой вариант наказания для Болгарии из-за расистского скандала
-
Два игрока сборной России попали в символическую сборную недели квалификации Евро-2020
-
"Барселона" и "Реал" отказались от переноса Эль Класико в Мадрид
-
Агуэро попал в ДТП
-
Где они теперь? 14 самых молодых дебютантов Манчестер Юнайтед
Лента новостей
-
Футболка Ибрагимовича - самая продаваемая в МЛС за 2019 год
-
СМИ узнали, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Фелиша
-
Себальос - хавбеку "Краснодара" Ольссону: "Не пытайся вести себя как Месси"
-
"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера
-
Эрнандес: "Никогда не перешел бы в "Реал"
-
Стали известны две причины, из-за которых "Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Неймара
-
Ансалди был чемпионом "Зенита" по армрестлингу. Он побеждал Халка и Дзюбу
-
Соболев поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России
-
Христо Стоичков предложил свой вариант наказания для Болгарии из-за расистского скандала
-
2
Зинченко сделал предложение украинской телеведущей
-
"Арсенал" и "Эвертон" поборются за испанского защитника
-
Джикия учит Жиго разговаривать на русском языке (видео)
-
1
Головин стал амбассадором компании "Gillette"
-
Форвард "Локомотива" Джорджевич назвал двух кумиров детства
-
Де Хеа рискует пропустить два месяца
-
1
Луис Адриано сделал предложение своей возлюбленной в туалете
-
"Интер" назвал сроки восстановления Алексиса Санчеса
-
1
Месси озвучил задачи "Барселоны" на сезон
-
1
Макси Лопес: "Я простил Икарди"
-
1
Два игрока сборной России попали в символическую сборную недели квалификации Евро-2020
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34