Футболка Ибрагимовича - самая продаваемая в МЛС за 2019 год

В МЛС опубликовали информацию о продаваемости футбольных футболок в 2019 году.

Так, лидирует в продаже футболка нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича. В топ-3 также попали форвард "Атланты Юнайтед" Джозеф Мартинес и вингер "Лос-Анджелеса" Карлос Вела.

Замыкают пятерку лучших нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни и хавбек "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер, который по окончании сезона завершил карьеру.

Ибрагимович выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 года. За это время он провел 56 игр и забил 52 гола.

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