Футболка Кокорина, в которой он забил дебютный гол за "Спартак", продана на благотворительном аукционе за крупную сумму
На благотворительном аукционе была продана футболка нападающего "Спартака" Александра Кокорина. В этой футболке форвард забил свой первый гол за "красно-белых" в матче 11-го тура чемпионата России с "Химками" (3:2).
За футболку заплатили 200 тысяч рублей. Вся вырученная сумма пойдет в благотворительный фонд вратаря "Спартака" Артем Реброва "Своими глазами".
Напомним, что "Спартак" подписал 29-летнего Кокорина прошлым летом на правах свободного агента. Форвард провел за московский клуб четыре матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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