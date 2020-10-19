Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за "Спартак", отправлена на благотворительный аукцион

Форвард московского "Спартака" Александр Кокорин решил помочь благотворительному фонду "Своими глазами", который занимается людьми с нарушениями зрения.

Фонд получит деньги, вырученные от продажи футболки 29-летнего нападающего, в которой он играл с "Химками" в субботу и забил дебютный гол за "красно-белых".

"Друзья! Приглашаю вас поучаствовать в ещё одном интереснейшем аукционе. Вчера Саня Кокорин забил свой первый мяч за "Спартак". Ещё раз хочу поздравить Сашу с почином, пожелать не останавливаться и радовать нас в каждом следующем матче! Ну а футболку, в которой Александр Кокорин забил свой первый мяч за наш клуб, он, с радостью, передал нашему фонду "Своими глазами", за что ему огромное спасибо!

Итак, наш сегодняшний лот: игровая футболка Кокорина с победного матча "Химки" - "Спартак". Стартовая цена: 10.000 рублей, шаг - 1000 рублей. Итоги подведём во вторник, 20 октября 20.00. Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд "Своими глазами", - написал в инстаграме вратарь "Спартака" Артём Ребров, который является учредителем благотворительного фонда.

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