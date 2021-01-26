Футболки Кокорина уже доступны в клубных магазинах "Фиорентины"

Футболки с фамилией Кокорина на спине уже появились в продаже в клубных магазинах "Фиалок". Форму с 91 номером, который выбрал форвард, можно приобрести в официальных фан-шопах клуба из Флоренции.



Сегодня, в первой половине дня "Фиорентина" и россиянин должны заключить соглашение. Напомним, что вчерашняя серия медицинских тестов не выявила травм и препятствий для трансфера нападающего из "Спартака". Уже сегодня форвард должен провести первую тренировку с новой командой.

Официальная презентация Кокорина в качестве игрока "Фиорентины" пройдет либо сегодня, во второй половине дня, либо в среду.



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