Футболки "Ювентуса" с фамилией Роналду продаются в среднем по одной штуке в минуту

Болельщики "Ювентуса" массово покупают футболки команды с фамилией Криштиану Роналду, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в данный момент магазины продают в среднем одну футболку в минуту.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" за 112 миллионов евро и подписал с клубом четырехлетний контракт на общую сумму в 124 миллиона евро.

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