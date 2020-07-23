Футболку Ещенко с медведем продали на аукционе за крупную сумму

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Футболку Ещенко с медведем продали на аукционе за крупную сумму

Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров заявил, что скандальная футболка, показанная после кубкового матча с "Зенитом" защитником Андреем Ещенко, продана на благотворительном аукционе.

За элемент одежды заплатили внушительную сумму - 230 тысяч рублей. Вырученные деньги пойдут в фонд, созданный Ребровым.

Напомним, что на футболке Ещенко был изображён медведь и фраза "### вам, А". Таким образом, футболист провоцировал генерального директора "Зенита" Александра Медведева.

За этот поступок игрока "Спартака" дисквалифицировали на три матча Кубка России и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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