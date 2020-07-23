Футболку Ещенко с медведем продали на аукционе за крупную сумму
Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров заявил, что скандальная футболка, показанная после кубкового матча с "Зенитом" защитником Андреем Ещенко, продана на благотворительном аукционе.
За элемент одежды заплатили внушительную сумму - 230 тысяч рублей. Вырученные деньги пойдут в фонд, созданный Ребровым.
Напомним, что на футболке Ещенко был изображён медведь и фраза "### вам, А". Таким образом, футболист провоцировал генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
За этот поступок игрока "Спартака" дисквалифицировали на три матча Кубка России и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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|Команда
|М
|О
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|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
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|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22