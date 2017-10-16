Футбольная ассоциация Англии не наказала Ришарлисона по делу о симуляции

Футбольная ассоциация Англии рассмотрела эпизод с назначением пенальти в матче "Уотфорд" - "Арсенал".

Напомним, что арбитр указал на "точку" после фола на форварде "шершней" Ришарлисоне, однако главный тренер "канониров" Арсен Венгер считает, что бразилец в том моменте нырял.

Как сообщает BBC, комитет ФА не увидел в действиях Ришарлисона симуляции, поэтому игрок избежал наказания.

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