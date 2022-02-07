Футбольная ассоциация Англии обозначила свою позицию в вопросе проведения ЧМ каждые два года

Фото: твиттер ФИФА\Автор неизвестен

Футбольная ассоциация Англии (FA) обозначила свою позицию в вопросе идеи возможного проведения чемпионатов мира каждые два года, которую продвигает ФИФА.

Мнение FA в этом вопросе совпало с мнением УЕФА, которые выступают строго против такой инициативы.

Глава футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем сказал следующие слова: "Мы не верим, что эти планы осуществятся".

Отметим, что ранее против идеи ФИФА выступили все клубы английской премьер-лиги.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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