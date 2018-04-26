Футбольная ассоциация Англии получила предложение о продаже "Уэмбли"

Футбольная ассоциация Англии получила предложение о продаже лондонского стадиона "Уэмбли", информирует Manchester Evening News.

Так, заполучить одну из самых известных спортивных арен планеты возжелал владелец "Фулхэма" Шахид Хан. За всемирно известный стадион пакистанский предприниматель готов выложить 1,15 миллиарда евро.

Отметим, что на "Уэмбли" свои домашние игры проводит сборная Англии.

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