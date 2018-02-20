Футбольная ассоциация Англии проведёт расследование инцидентов в матче "Уиган" - "Манчестер Сити"

Футбольная ассоциация Англии проведёт расследование инцидентов в матче 1/8 финала Кубка Англии между "Уиганом" и "Манчестер Сити".

Как сообщает The Telegraph, ФА рассмотрит стычку форварда "горожан" Серхио Агуэро с фанатами, конфликт главных тренеров команд Хосепа Гвардиолы и Пола Кука в подтрибунном помещении, а также поведение болельщиков обоих клубов.

Отмечается, что расследование начнётся после того, как главный арбитр матча Энтони Тэйлор предоставит свой отчёт по игре. | http://soccernews.ru