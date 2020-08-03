Футбольная ассоциация Англии разработала новые рекомендации для арбитров

Футбольная ассоциация Англии (FA) разработала новые рекомендации для судей, которые будут связаны с поведением футболистов во время матчей, утверждает The Times.



В период пандемии коронавируса арбитры должны будут удалять с поля игроков, которые специально кашляют на соперников и судей.



Также арбитрам не обязательно контролировать соблюдение социальной дистанции во время празднования голов и наказывать футболистов за плевки.

Новые рекомендации FA распространяются на все официальные турниры страны, включая Премьер-лигу, Чемпионшип, Кубок Англии и Кубок лиги.

Не пропустите: Обычная команда "особенного", мем про 4 место "Арсенала" и неоднозначность "Лестера": итоги АПЛ 2019/2020. Часть 2| http://soccernews.ru