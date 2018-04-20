Футбольная ассоциация Англии решила бойкотировать ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии (FA) последовала примеру правительства страны и приняла решение бойкотировать Чемпионат Мира-2018 в России.

"В связи с напряжённой политической обстановкой между Великобританией и Россией было принято решение максимально сократить число представителей на ЧМ-2018. В Россию отправятся только самые важные футбольные чиновники, среди которых исполнительный директор FA Мартин Гленн и председатель организации Грэг Кларк", - сообщает британская пресса.

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