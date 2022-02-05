Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Ярмоленко: подробности

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Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Ярмоленко: подробности

Фото инстаграм Андрея Ярмоленко

Нападающий лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал фигурантом скандала.

Футбольная ассоциация Англии выдвинула в адрес украинца обвинения в рекламе букмекера.

Игрокам, выступающим в АПЛ, запрещено сотрудничать с беттинговыми компаниями, а вингер "молотобойцев" связан контрактом с одним из украинских букмекеров.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 21 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Ярмоленко может перейти в турецкий клуб. | http://soccernews.ru
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