Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Ярмоленко: подробности

Фото инстаграм Андрея Ярмоленко

Нападающий лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал фигурантом скандала.

Футбольная ассоциация Англии выдвинула в адрес украинца обвинения в рекламе букмекера.

Игрокам, выступающим в АПЛ, запрещено сотрудничать с беттинговыми компаниями, а вингер "молотобойцев" связан контрактом с одним из украинских букмекеров.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 21 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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