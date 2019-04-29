Футбольная ассоциация Чехии опубликовала заявление касательно гибели Шурала

Теги чехияантальяспорйосеф шурал

Футбольная ассоциация Чехии опубликовала заявление касательно гибели Шурала

Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на новость о гибели полузащитника национальной сборной Йосефа Шурала.

"Ассоциация с большим сожалением и скорбью приняла новость о трагической гибели в Турции Йосефа Шурала. Мы никогда тебя не забудем, Пепа!" - говорится в заявлении организации в твиттере.

28-летний Шурал сыграл за сборную Чехии 20 матчей и забил 1 гол.

Футболист погиб в результате ДТП. Автобус его клуба "Антальяспора" перевернулся на дороге.

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