Футбольная ассоциация Чехии опубликовала заявление касательно гибели Шурала

Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на новость о гибели полузащитника национальной сборной Йосефа Шурала.

"Ассоциация с большим сожалением и скорбью приняла новость о трагической гибели в Турции Йосефа Шурала. Мы никогда тебя не забудем, Пепа!" - говорится в заявлении организации в твиттере.

Fotbalová asociace ČR přijala s velkým zármutkem zprávu, že v Turecku tragicky zemřel reprezentační útočník Josef Šural. Nikdy na Tebe nezapomeneme, Pepo! pic.twitter.com/uckW5g41CX — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 29 апреля 2019 г.

28-летний Шурал сыграл за сборную Чехии 20 матчей и забил 1 гол.

Футболист погиб в результате ДТП. Автобус его клуба "Антальяспора" перевернулся на дороге.

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