Футбольная романтика: 6 команд, которые выигрывали национальные кубки, выступая в низшем дивизионе

Текущий сезон был наполнен явлением, которое получило название "футбольная романтика" в приближенных к этой игре кругах. Подумайте сами: "Аякс" впервые за более чем 20 лет добрался до полуфинала Лиги Чемпионов, да еще и бы в 30 секундах от главного матча; "Ренн" отобрал победу в Кубке Франции у монополиста ПСЖ; "Аталанта" впервые в своей истории завоевала бронзу Серии "А" и теперь сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов. И этот список далеко не полный! Редакция Soccernews решила вспомнить историю и отыскать другие примеры "футбольной романтики". К примеру, мы нашли целых 6 ярких примеров, когда клубы выиграли национальные кубки, будучи участниками не элитного дивизиона.

"Вест Хэм" (Англия, 1980)

Клубы из низших дивизионов выигрывали самый старый футбольный трофей мира лишь 8 раз. Последний раз такое случалось в 1980 году, когда лондонский "Вест Хэм" в присутствии 100 тыс. зрителей победил "Арсенал" на Уэмбли со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Тревор Брукинг на 13 минуте. Эта победа особенна тем, что по итогам сезона "Вест Хэм" не смог подняться в первый дивизион, как это делали предыдущие победители Кубка Англии. Кроме того, "молотобойцы" очень хорошо насолили своим соседям по городу, поскольку "Арсенал" побеждал в 2 предыдущих розыгрышах Кубка Англии кряду.

"Шеффилд Уэнсдэй" (Англия, 1991)

В футбольной системе Англии предусмотрено разыгрывать сразу два кубка – Кубок Англии и Кубок английской лиги. Традиционно считается, что первый более символический и ценный, ведь он самый старый. Но и победа во втором тоже не давалась очень уж легко. Последний раз команды из низших дивизионов смогла выиграть Кубок лиги почти 30 лет назад, в 1991 году. Тогда "Шеффилд Уэнсдей" шокировал "Манчестер Юнайтед", переиграв команду Алекса Фергюсона на Уэмбли со счетом 1:0. Для "Шеффилда" тот выигрыш Кубка лиги так и остается единственным в истории, тогда как "Манчестер Юнайтед" после того поражения пять раз выигрывал трофей. Более того, если считать 1991 год новейшей историей, то это единственный трофей "сов" в новом времени. До этого их последний кубок датировался сезоном 1935/36.

"Ганновер" (Германия, 1992)

В Германии разыгрывается только один национальный кубок, который за 75 лет розыгрыша лишь однажды выигрывала команды не из Бундеслиги. Парадоксально, но даже клубы из Австрии выигрывали Кубок Германии чаще, чем представители низших дивизионов. Единственным клубом, которому удалось выиграть Кубок, выступая в Бундеслиге-2, остается "Ганновер". В 1992 году команда прошла весь турнирный путь, отыграв в кубке с первого раунда. Решающие игры "Ганновер" выиграл в серии пенальти – сначала команда одолела "Вердер" в полуфинале, а затем в послематчевой лотерее выиграла кубок в поединке с гладбахской "Боруссией". Героем того Кубка Германии стал вратарь Йорг Сиверс, который выиграл обе серии пенальти для "Ганновера". Вскоре путь "Ганновера" мог повторить второй состав "Герты", но молодой гвардии не хватило сил, чтобы в финале одолеть "Байер"

"Ле Гавр" и "Генгам" (Франция, 1959 и 2009)

Клубы из низших дивизионов выигрывали кубок Франции вдвое больше, чем в Германии – сразу два таких победители. Первый триумфатор Кубка из Лиги 2 - "Ле Гавр", одержал победу в 1959. На тот момент в системе этой страны не принималось правило о серии пенальти, потому "Ле Гавру" пришлось играть сразу 2 матча против "Сошо". Первый закончился 2:2 по итогам дополнительного времени. Во второй встрече "Гавру" повезло куда больше – победа 3:0.

Ровно через 50 лет успех удалось повторить "Генгаму", который в финале одолел "Ренн" со счетом 2:1. Успех Генгаму делает уникальным сразу несколько моментов. Во-первых, этот клуб представлял Лигу 2. Во-вторых, население коммуны "Генгам", родного города футбольного клуба, составляет чуть более 7000 жителей. Таким образом, Генгам остается самым маленьким городком, когда либо видевшим победу в Кубке Франции.

"Раннерс" (Дания; 1967, 1968 и 2006)

Рекордсменом по количеству побед в национальном Кубке во время выступлений в низших дивизионах является датский "Раннерс". Клуб из одноименного города трижды выигрывал национальный трофей, причем в середине 60-х годов команде удалось сделать это дважды подряд. Сначала "Раннерс" выиграл Кубок Дании в 1967 году, а в следующем году снова взял этот трофей. Дважды "Раннерс" преодолевал на пути к победе клубы из высшего дивизиона, выбивая из турнира даже действующих чемпионов Дании. В 2006 году Раннерс удалось в третий раз выиграть Кубок, играя в низшем дивизионе. Всего в истории Раннерс четыре победы в национальном Кубке – лишь однажды клуб выигрывай его, выступая в элитном дивизионе. Удивительно!

Игорь Малиенко | soccernews.ru