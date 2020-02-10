Футбольная школа, воспитавшая Головина, не получила полагающийся процент за его трансфер в "Монако"

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Футбольная школа, воспитавшая Головина, не получила полагающийся процент за его трансфер в "Монако"

Школа в Калтане, которая воспитала полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина, не получила полагающиеся ей пять процентов от суммы трансфера футболиста из ЦСКА в стан монегасков, сообщил журналист Артем Локалов в своем Telegram-канале.

По словам технического директора РФС Андрея Власова, школа должна была заявить о своих претензиях на сумму 1,5 миллиона евро в течение 12 месяцев после трансфера игрока.

"Монако" всегда платил, никогда долгов не было. Я обязательно выясню насчет этого", – заявил бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев.

Напомним, что Головин перешел в "Монако" летом 2018 года за 30 миллионов евро, став самым дорогим трансфером среди российских футболистов.

Не пропустите: Головин занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков "Монако". | http://soccernews.ru 
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