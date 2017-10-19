Футбольное дежа-вю: киевское "Динамо" снова сыграет с "Янг Бойз"
"Динамо" – "Янг Бойз"
Стадион: НСК "Олимпийский" (Киев, Украина)
Начало матча: 22:05
Арбитр: Маттиас Гестраниус (Финляндия)
В конце июля текущего года, киевское "Динамо" на родном "Олимпийском" нанесло поражение швейцарскому "Янг Бойз" со счетом 3:1. Дело было в матче 3-го квалифайн-раунда Лиги чемпионов. Многие были уверены, что команда Александра Хацкевича не упустит такого преимущества. Но в Берне случился камбэк, причем со счетом, который устроил хозяев поля. Швейцарцы вышли в плей-офф раунд ЛЧ, но уступили там бесславно московскому ЦСКА. "Динамо" же без проблем прошло сито такого же этапа в Лиге Европы и оказалось в групповом этапе. И вот жребий снова свел эти команды, но уже в одном квартете второго по значимости клубного турнира Европы. Таким образом, киевлянам представится отличная возможность взять реванш у соперника, а швейцарцам – доказать, что выбили "Динамо" из Лиги чемпионов не случайно.
В последних матчах команда Александра Хацкевича играет крайне нестабильно. С невероятными усилиями киевляне одолели "Партизан" на выезде в прошлом туре Лиги чемпионов, а во внутреннем чемпионате теряют очки уже три игры кряду. Показательным в этом плане стал последний поединок в Одессе, где "Динамо" просто провали первый тайм, позволив сопернику забить дважды, и спасти игру уже не сумело.
И тем не менее лидерство украинской команды в группе еврокубка не вызывает сомнений. Отметим, что игровой кризис у столичного клуба начался как раз после поражения от "Янг Бойз". Быть может очередная встреча с этим швейцарским клубом поможет подопечным Александра Хацкевича начать новую, более успешную серию игр.
Что интересно, соперник киевлян также отличается нестабильностью. К примеру, в последнем туре внутреннего чемпионата "Янг Бойз" проиграл на выезде "Лозанне" (1:2), что правда не мешает клубу возглавлять турнирную таблицу. В группе Лиги Европы подопечные Ади Хаттера дважды сыграли вничью. Тем не менее именно они считаются главными конкурентами киевлян.
Состав швейцарцев, после победы над "Динамо" и последующим вылетом в Лигу Европы, немного изменился. Клуб покинули сразу три футболиста. Команда явно прибавила в плане контроля мяча, хотя этот аспект сложно считать "козырем" гостей. Известно, что сразу три ключевых исполнителя не сыграют в четверг. Полузащитник Леонардо Бертоне выбыл до конца этого года, Лорис Бенито пропустит месяц-полтора из-за травмы бедра, а Оаро нужно побороть последствия ушиба.
Интересные факты противостояния "Динамо" и "Янг Бойза":
Команды встречались в нынешней еврокубковой компании в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "Янг Бойз" оказался сильнее
В Киеве "Динамо" уверенно переиграло швейцарцев (3:1)
С учетом товарищеской встречи против "Олимпика" команда Александра Хацкевича не может выиграть в 3 матчах кряду
Ориентировочные составы на игру:
"Динамо": Коваль – Морозюк, Вида, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Мораес, Гусев, Мбокани.
"Янг Бойз": Бальмос – Мбабу, Нуху, Берген, Лотомба, Саного, Соу, Нгамоло, Фасснахт, Ассале, Нсаме.
Прогноз на матч "Динамо" – "Янг Бойз":
"Динамо" лидер группы "В" и фаворит предстоящего матча. Киевляне мотивированы вдвойне. Во-первых, они просто жаждят реванша за поражение от швейцарцев в Лиге чемпионов. А во-вторых, недавнее поражение от "Черноморца" вылило на столичный клуб очередную порцию критики. В общем, команда Александра Хацкевича нуждается в победе. Впрочем, "Янг Бойз" тоже не номер отбывать будет в Киеве. Ожидается весьма интересная встреча, преимуществом в которой будут владеть хозяева поля. Они и должны набрать очередные три очка.
Букмекеры ставят на победу "Динамо". Средний коэффициент на успех киевлян – 1.68. Победа "Янг Бойз" оценивается в 4.75 – 5.25 баллов. Что касается ничьей, то ее коэффициент равен 4.00 баллам.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Также читайте! Первая часть украино-германского противостояния: "Заря" принимает во Львове "Герту"
опрос
Лента новостей
-
Тиаго Силва близок к возвращению в строй
-
Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе
-
Коулмэн может остаться у руля сборной Уэльса
-
Бенатиа не сыграет с "Ювентусом"
-
Орлов несогласен с критикой Путина в адрес "Зенита"
-
Сколари покинет "Гуанчжоу Эвергранд"
-
Клопп поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"
-
Ньоэре признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
-
Марлосу заплатили за принятие украинского гражданства
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Бюрки
-
ФИФА призвали смягчить правило смены футбольного гражданства
-
"Спартак" летом хотел подписать Дзаппакосту, Бруно Переса и Диего Косту
-
Блаттер посетит ЧМ-2018
-
ПСЖ стал автором уникального достижения
-
"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы
-
Опубликована команда недели в Лиге Европы
-
Драка во время матча "Эвертон" - "Лион"
-
Вальверде просит купить центрального защитника
-
"Милан" нацелился на хавбека "Реала"
-
Сенников: "Жду от сборной лучшего результата на Чемпионате Мира в ее истории"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Славия Прага
|3
|5
|2
|Вильярреал
|3
|5
|3
|Астана
|3
|4
|4
|Маккаби Тель-Авив
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|3
|7
|2
|Янг Бойз
|3
|3
|3
|Партизан
|3
|2
|4
|Шкендербеу
|3
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|Лудогорец
|3
|7
|2
|Брага
|3
|6
|3
|Хоффенхайм
|3
|3
|4
|Истанбул ББ
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|3
|7
|2
|АЕК
|3
|5
|3
|Риека
|3
|3
|4
|Аустрия Вена
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|3
|7
|2
|Лион
|3
|5
|3
|Аполлон
|3
|2
|4
|Эвертон
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|3
|5
|2
|Копенгаген
|3
|3
|3
|Шериф
|3
|3
|4
|Злин
|3
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|3
|9
|2
|Виктория Плзень
|3
|3
|3
|Лугано
|3
|3
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|3
|3
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|3
|9
|2
|БАТЭ
|3
|4
|3
|Црвена Звезда
|3
|4
|4
|Кельн
|3
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|3
|7
|2
|Марсель
|3
|6
|3
|Коньяспор
|3
|3
|4
|Витория Гимарайнш
|3
|1
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|3
|7
|2
|Заря Луганск
|3
|6
|3
|Атлетик Бильбао
|3
|2
|4
|Герта
|3
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|3
|9
|2
|Ницца
|3
|6
|3
|Витесс
|3
|1
|4
|Зульте-Варегем
|3
|1
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Реал Сосьедад
|3
|6
|3
|Русенборг
|3
|3
|4
|Вардар
|3
|0