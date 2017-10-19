Футбольное дежа-вю: киевское "Динамо" снова сыграет с "Янг Бойз"

"Динамо" – "Янг Бойз"

Стадион: НСК "Олимпийский" (Киев, Украина)

Начало матча: 22:05

Арбитр: Маттиас Гестраниус (Финляндия)

В конце июля текущего года, киевское "Динамо" на родном "Олимпийском" нанесло поражение швейцарскому "Янг Бойз" со счетом 3:1. Дело было в матче 3-го квалифайн-раунда Лиги чемпионов. Многие были уверены, что команда Александра Хацкевича не упустит такого преимущества. Но в Берне случился камбэк, причем со счетом, который устроил хозяев поля. Швейцарцы вышли в плей-офф раунд ЛЧ, но уступили там бесславно московскому ЦСКА. "Динамо" же без проблем прошло сито такого же этапа в Лиге Европы и оказалось в групповом этапе. И вот жребий снова свел эти команды, но уже в одном квартете второго по значимости клубного турнира Европы. Таким образом, киевлянам представится отличная возможность взять реванш у соперника, а швейцарцам – доказать, что выбили "Динамо" из Лиги чемпионов не случайно.

В последних матчах команда Александра Хацкевича играет крайне нестабильно. С невероятными усилиями киевляне одолели "Партизан" на выезде в прошлом туре Лиги чемпионов, а во внутреннем чемпионате теряют очки уже три игры кряду. Показательным в этом плане стал последний поединок в Одессе, где "Динамо" просто провали первый тайм, позволив сопернику забить дважды, и спасти игру уже не сумело.

И тем не менее лидерство украинской команды в группе еврокубка не вызывает сомнений. Отметим, что игровой кризис у столичного клуба начался как раз после поражения от "Янг Бойз". Быть может очередная встреча с этим швейцарским клубом поможет подопечным Александра Хацкевича начать новую, более успешную серию игр.

Что интересно, соперник киевлян также отличается нестабильностью. К примеру, в последнем туре внутреннего чемпионата "Янг Бойз" проиграл на выезде "Лозанне" (1:2), что правда не мешает клубу возглавлять турнирную таблицу. В группе Лиги Европы подопечные Ади Хаттера дважды сыграли вничью. Тем не менее именно они считаются главными конкурентами киевлян.

Состав швейцарцев, после победы над "Динамо" и последующим вылетом в Лигу Европы, немного изменился. Клуб покинули сразу три футболиста. Команда явно прибавила в плане контроля мяча, хотя этот аспект сложно считать "козырем" гостей. Известно, что сразу три ключевых исполнителя не сыграют в четверг. Полузащитник Леонардо Бертоне выбыл до конца этого года, Лорис Бенито пропустит месяц-полтора из-за травмы бедра, а Оаро нужно побороть последствия ушиба.

Интересные факты противостояния "Динамо" и "Янг Бойза":

Команды встречались в нынешней еврокубковой компании в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "Янг Бойз" оказался сильнее

В Киеве "Динамо" уверенно переиграло швейцарцев (3:1)

С учетом товарищеской встречи против "Олимпика" команда Александра Хацкевича не может выиграть в 3 матчах кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Динамо": Коваль – Морозюк, Вида, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Мораес, Гусев, Мбокани.

"Янг Бойз": Бальмос – Мбабу, Нуху, Берген, Лотомба, Саного, Соу, Нгамоло, Фасснахт, Ассале, Нсаме.

Прогноз на матч "Динамо" – "Янг Бойз":

"Динамо" лидер группы "В" и фаворит предстоящего матча. Киевляне мотивированы вдвойне. Во-первых, они просто жаждят реванша за поражение от швейцарцев в Лиге чемпионов. А во-вторых, недавнее поражение от "Черноморца" вылило на столичный клуб очередную порцию критики. В общем, команда Александра Хацкевича нуждается в победе. Впрочем, "Янг Бойз" тоже не номер отбывать будет в Киеве. Ожидается весьма интересная встреча, преимуществом в которой будут владеть хозяева поля. Они и должны набрать очередные три очка.

Букмекеры ставят на победу "Динамо". Средний коэффициент на успех киевлян – 1.68. Победа "Янг Бойз" оценивается в 4.75 – 5.25 баллов. Что касается ничьей, то ее коэффициент равен 4.00 баллам.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте! Первая часть украино-германского противостояния: "Заря" принимает во Львове "Герту"