Футбольному журналисту Дмитрию Егорову сожгли автомобиль
Фото инстаграм Дмитрия Егорова
Неизвестный злоумышленник минувшей ночью поджёг автомобиль журналиста Sport24 Дмитрия Егорова.
"Сегодня ночью мне сожгли машину. Подкинули, рвануло, сгорело дотла. Честно говоря, даже не знаю, кого подозревать. Много всего разного было написано. Варианты разные, конечно. За себя могу сказать одно: я всегда был честен в своей работе. Я не думаю и не хочу думать, что это как-то связано со "Спартаком". Были другие темы, когда говорили: "Куда ты лезешь". Но, ребят, те, кто шутит, кто угрожает, кто выдумывал всякий бред про ту же машину, вы, если вы люди всё-таки, должны понимать, к чему это все может приводить", - написал Егоров в своём телеграм-канале.
Журналист выложил кадры произошедшего, на них видно, что речь идёт о целенаправленном поджоге.
Помимо автомобиля Егорова пострадали и другие транспортные средства, находящиеся рядом на парковке.
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