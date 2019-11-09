Футбольные выходные будут просто космическими! Выделяем матчи, которые стоит посмотреть в европейских лигах

Стоит сказать, что в нашем анонсе мы намеренно обойдем стороной главный матч не только, пожалуй, тура, но и месяца, а может и всей первой части сезона. Речь, конечно же, о дуэли "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", которая состоится в воскресенье. Дело в том, что данное противостояние настолько важно с точки зрения "геополитики" в английском футболе, что заслуживает отдельного материала, где мы попробуем рассмотреть его со всех возможных сторон. Да и без него, стоит признать, футбольные выходные будут настолько насыщенными, что отрываться от телевизора длинными осенними вечерами не придется.

"Лестер" – "Арсенал"

9 ноября, 19:30. Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"

"Лестер", который опережает свой график чемпионского сезона, принимает "Арсенал". Этот матч выглядит вторым центральным поединком тура (конечно, после дуэли "Ливерпуля" и "Манчестер Сити"). "Канониры", как всегда, без проблем не могут – к скандалу вокруг Джака добавились неубедительные результаты и слухи об вероятной смене тренера. В поединках с "Шеффилд Юнайтед", "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптоном" "Арсенал" набрал всего 2 очка – с таким "творчеством" можно забыть о Лиге Чемпионов третий сезон подряд. Что касается "Лестера", то команда Брендана Роджерса в полном порядке. "Лисы" выиграли 3 последних матча, в которых забили 13 голов (правда, 9 из них влетели в ворота бедного "Саутгемптона"). Джейми Варди стал первым игроком Премьер-лиги, который преодолел отметку в 10 забитых голов – именно нападающего сборной Англии признали лучшим игроком чемпионата по итогам октября. Безусловно, блестящая форма Варди позволяет "Лестеру" надеяться на победу в матче с не слишком убедительным "Арсеналом", в составе которого не сыграют Джака и Себальос. Потенциальные 3 очка в матче с "канонирами" могут вывести "Лестер" даже на 2 место АПЛ – это произойдет в случае поражения "Манчестер Сити" от "Ливерпуля".

"Эйбар" – "Реал"

9 ноября, 19:30. Эйбар, "Ипуруа"

В минувшем уикенде "Реал" потерял возможность возглавить турнирную таблицу Примеры, расписав домашние нули со скромным "Бетисом". Сейчас мадридцев ожидает тоже далеко не самый сложный оппонент, но не стоит преждевременно отдавать подопечным Зидана 3 очка. Из последних 5-ти поединков Ла Лиги "бланкос" выиграли только два, тогда как "Эйбар" побеждал дважды подряд и поднялся из зоны вылета. К слову, год назад баски дома разбили именитых гостей со счетом 3:0. На неделе "Реал" одержал вторую победу в Лиге Чемпионов, забив 6 голов в ворота "Галатасарая". Юный талант "бланкос" Родриго оформил хет-трик и стал лучшим игроком недели в ЛЧ – вероятно, форвард выйдет в старте и сейчас. "Реалу" крайне необходима победа, ведь, несмотря на нестабильные результаты "Барселоны", именно каталонцы остаются лидером чемпионата – мадридцы вынуждены догонять. В составе "Реала" не сыграют Бэйл и Хамес, которые все еще не тренируются с общей группой. По словам Зидана, они не травмированы, но в субботней игре мадридцам еще не помогут.

"Бавария" - "Боруссия" (Д.)

9 ноября, 19:30. Мюнхен, "Альянц Арена"

Дер-класикер - украшение как 11-го тура Бундеслиги, так и всего уикенда. "Боруссия" недавно обыгрывала "Баварию" в матче за Суперкубок Германии, а сейчас надеется огорчить принципиального соперника и в чемпионате. Сейчас дортмундцы опережают своего главного конкурента на 1 очко, но лидером Бундеслиги является другая "Боруссия" – из Менхенгладбаха. Этот матч станет первым для мюнхенцев в рамках Бундеслиги без Нико Ковача – хорват был уволен после неубедительного старта сезона. Понятно, что после громкой отставки в "Баварию" сватают чуть ли не каждого безработного топ-тренера, но пока исполняющим обязанности наставника стал Ганс-Дитер Флик. Безусловно, главные надежды Флика возложены на Роберта Левандовски, который забивает в каждом матче как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов – поляк демонстрирует просто потрясающую форму. Посреди недели обе команды провели поединки Лиги Чемпионов – "Бавария" одолела "Олимпиакос" и оформила выход из группы, а Боруссия в волевом стиле вырвала победу над "Интером", существенно улучшив свои шансы на плей-офф. К слову, последние матчи против "Баварии" на "Альянц Арене" в Дортмунде точно вспоминают неохотно – 1:5, 1:4, 0:6 и 0:5.

"Ювентус" – "Милан"

10 ноября, 21:45. Турин, "Ювентус Стэдиум"

Безусловно, матч "Ювентус" – "Милан" является топ-вывеской европейского футбола. К сожалению, в последние годы градус противостояния существенно снизился – это связано прежде всего с серьезным упадком "россонери". Ранее такие матчи были куда горячее. Последний раз "Милан" побеждал "Ювентус" еще в октябре 2016 года, а последние 6 очных поединков заканчивались победой "старой синьоры". Накануне матча все выглядит так, что серия продолжится – команды находятся на разных полюсах, "Ювентус" и "Милан" разделяет целая пропасть в виде 16-ти очков. После провального старта сезоне "россонери" сменили тренера, но пока это не приносит ожидаемых результатов – всего 1 победа в 4-х матчах под руководством Стефано Пиоли. Что касается "Ювентуса", то у туринцев все стабильно – только 2 ничьи в 11 турах Серии "А" и уверенный выход в плей-офф Лиги Чемпионов. В матче с "Миланом" подопечные Сарри явно рассчитывают на 3 очка, ведь "Интер" – главный конкурент "бьянконери" – отстает всего на 1 балл. "Ювентусу" точно не поможет травмированный Кьеллини, а по поводу выхода Де Лигта есть определенные сомнения. У "Милана" под вопросом участие Сусо и Кастильехо.