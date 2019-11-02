Футбольный агент Артемов не верит в возможный переезд Дзюбы в АПЛ

Футбольный агент Олег Артемов сомневается, что форвард "Зенита" Артем Дзюба переберется в Европу.

"Дзюбу сейчас представляет Жорже Мендеш. Он отказался от моих услуг после мундиаля. Я сообщил ему об интересе китайского клуба. Он мог бы получать 7 миллионов евро в год, но сделал так, что китайцы на него обиделись.

Переберется ли он в Европу? Нет. Он мечтает об АПЛ. Однако здесь он герой, капитан и любимец болельщиков, а там придется все начинать с нуля. При чем там не найдется ни одного клуба, который будет платить ему 3,5 миллиона евро в год, как он получает в "Зените", - заявил Артемов.

В этом сезоне на счету Дзюбы 10 голов и 10 ассистов в 19 играх.

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