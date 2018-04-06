Футбольный агент назвал стоимость Головина

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Футбольный агент назвал стоимость Головина

Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мнением о хавбеке ЦСКА Александре Головине.

"Если говорить честно, то он стоит 12-15 миллионов евро. Конечно, ЦСКА хочет получить за него 20 или 25. Но для того, чтобы получить эти деньги, не нужно спешить с его продажей. Если сборная России на Чемпионате Мира хоть что-то покажет, а Головин проявит себя на хорошем уровне, то за него могут дать эти 20-25 миллионов. Я хорошо знаю Гинера, у него великолепное чутье - если он чувствует, что "штучка" стоит не 30 копеек, а 31, то он никогда не продаст за 30. Гинер, продавая Головина, проделает колоссальную работу и не потеряет. Он подключит всех евреев Лондона и продаст Головина как надо!

Головин напомнил Венгеру о себе, обратил внимание своей игрой. Еще раз повторю, важно, что он играет смело и инициативно. На это обращают внимание агенты. Это ценят большие клубы. За него ЦСКА может получить большие деньги. Помните, в прошлом году ходил какой-то "базар" - мол, "Арсенал" хочет купить, но не дороже 8 миллионов? Но наши игроки не стоят дороже! Мы сами загнали себя в эту ситуацию! Звучат суммы в 15, 20, 30 миллионов. Но никто столько не даст за российского футболиста" - приводят слова агента российские СМИ.

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