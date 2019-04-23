Футбольный агент о ситуации с Гулиевым: "Надо доказывать все на поле, а не размахивать кулаками на светофоре"

Теги спартак москвааяз гулиев

Футбольный агент о ситуации с Гулиевым: "Надо доказывать все на поле, а не размахивать кулаками на светофоре"

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, какая атмосфера в "Спартаке" после ситуации с Гулиевым. Об этом сообщает news.ru.

"Он никогда не был суперзвездой, начинающий футболист. Если хочется биться, пусть идет в единоборства. Надо доказывать все на поле, а не размахивать кулаками на светофоре", - сказал Сафонов.

Напомним, 11 апреля игрок "Спартака" повздорил с иностранцем на пешеходном переходе и применил по отношению к нему грубую физическую силу.

Все деньги от штрафа Аяза Гулиева были переданы в благотворительный фонд.

Не пропустите: Футболист "Спартака" заплатил 155 тысяч рублей избитому пешеходу. | http://soccernews.ru

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