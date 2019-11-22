Футбольный агент поделился мнением о стоимости Миранчука
Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, какая должна быть стоимость у хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука, которым интересуется "Ювентус". Об этом сообщает "Чимпионат".
"Цена Миранчука для Европы - не больше 10 миллионов евро. Он не является основным игроком сборной, а второй выбор на позицию, где играет Головин. Да, сейчас он в Лиге чемпионов смотрится неплохо, но не более. Игра в РПЛ отходит на второй план", - сказал Маньяков.
В этом сезоне Миранчук участвовал в 16 матчах, отметившись 8 голами и 3 ассистами.
А еще: "Ювентус" пока не договорился о трансфере Миранчука, за него борются ещё два клуба Серии А| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7