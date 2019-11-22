Футбольный агент поделился мнением о стоимости Миранчука

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Футбольный агент поделился мнением о стоимости Миранчука

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, какая должна быть стоимость у хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука, которым интересуется "Ювентус". Об этом сообщает "Чимпионат".

"Цена Миранчука для Европы - не больше 10 миллионов евро. Он не является основным игроком сборной, а второй выбор на позицию, где играет Головин. Да, сейчас он в Лиге чемпионов смотрится неплохо, но не более. Игра в РПЛ отходит на второй план", - сказал Маньяков.

В этом сезоне Миранчук участвовал в 16 матчах, отметившись 8 голами и 3 ассистами.

А еще: "Ювентус" пока не договорился о трансфере Миранчука, за него борются ещё два клуба Серии А| http://soccernews.ru
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