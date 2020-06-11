Футбольный агент посоветовал Балотелли завершить карьеру

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Футбольный агент посоветовал Балотелли завершить карьеру

Итальянский футбольный агент Фурио Валькареджи выразил мнение, что нападающему Марио Балотелли не стоит продолжать профессиональную карьеру.

"В прошлом сезоне я бы ещё взял Балотелли в свою команду, но сейчас ситуация такая, что ему лучше закончить с футболом. Отчасти в происходящем виноват его агент Мино Райола. Он должен был помочь Балотелли. Вместо этого он представляет его как большого чемпиона, в то время как его результаты просто разочаровывают", - цитирует Валькареджи TMW Radio.

Напомним, что "Брешия" подписала скандального форварда прошлым летом, но уже хочет расторгнуть с ним контракт.

В составе "ласточек" 29-летний Балотелли сыграл 19 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: Балотелли не пустили на тренировку "Брешии". | http://soccernews.ru
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