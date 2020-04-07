Футбольный агент Селюк в очередной раскритиковал Смолова

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что думает о возвращении нападающего "Сельты" Фёдора Смолова в Россию. Об этом сообщает "Чемпионат".



Напомним, футболист вернулся в Москву из Испании несколько дней назад. В СМИ писали, что форвард принял решение покинуть страну из-за дня рождения своей возлюбленной.

"Федя - любитель виртуальных игр, о чём он сам неоднократно говорил. У меня ощущение, что он в них заблудился и забыл выйти. Он несёт какую-то ахинею, и никто меня не переубедит в том, что он поехал по каким-то сомнительным причинам в Москву. Если бы причина, не дай бог, была бы реальная, он бы это назвал, а не отговаривался ляпами.

В том, что он не будет сидеть 14 дней дома, как это принято в Москве, нет сомнений. Я хочу привлечь внимание общественности, что Смолов приехал нарушать карантин. Он думает, что он откупится так же, как он это сделал после аварии в Краснодаре. Но Москва — не Краснодар, спросят по-другому. Из-за таких, как Смолов, растёт число заболевших в Москве изо дня в день", - сказал Селюк.

Ранее Смолов вступил в конфликт с известным агентом из-за своего возвращения в Россию.

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