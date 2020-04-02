Футбольный агент Ткаченко отреагировал на слова Дзюбы
Футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал вчерашнее заявление форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.
Напомним, что в ходе прямого эфира в инстаграме Тины Канделаки футболист назвал Ткаченко "непорядочным" и "чемпионом мира среди лицемеров", а также обвинил его в спонсировании блогера Василия Уткина, чтобы тот "вбрасывал" нужную информацию.
"Дзюбе ничего отвечать не буду, у него амнистия за Чемпионат Мира. Принёс нам всем тогда радость, пусть теперь несёт всякую чушь", - сказал Ткаченко.
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