Футбольный агент Варга заявил об интересе английских клубов к форварду ЦСКА

Теги цска москвафёдор чаловапл

Футбольный агент Варга заявил об интересе английских клубов к форварду ЦСКА

Футбольный агент Шандор Варга сказал, что клубы английской премьер-лиги проявляют интерес к форварду ЦСКА Федору Чалову. Об этом сообщает "Российская газета".

"В Англии интересуются Федором Чаловым. Какие именно клубы сказать не могу, но за ним следят. Он отлично проявил себя в первой части сезона. Мне кажется, ему еще рано уезжать. Он и так в прекрасном клубе", - сказал Варга.

ЦСКА занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 30 баллов.

В текущем сезоне игрок участвовал в 17 матчах, забив 9 голов и сделав 4 ассиста.

Не пропустите: ЦСКА поздравил гендиректора своего клуба с днем рождения| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вальверде продлил контракт с "Барселоной"

Вальверде продлил контракт с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов