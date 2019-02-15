Футбольный агент Варга заявил об интересе английских клубов к форварду ЦСКА

Футбольный агент Шандор Варга сказал, что клубы английской премьер-лиги проявляют интерес к форварду ЦСКА Федору Чалову. Об этом сообщает "Российская газета".

"В Англии интересуются Федором Чаловым. Какие именно клубы сказать не могу, но за ним следят. Он отлично проявил себя в первой части сезона. Мне кажется, ему еще рано уезжать. Он и так в прекрасном клубе", - сказал Варга.

ЦСКА занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 30 баллов.

В текущем сезоне игрок участвовал в 17 матчах, забив 9 голов и сделав 4 ассиста.

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