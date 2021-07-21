Футбольный арбитр Безбородов прокомментировал нападение своей жены на сына Стаса Пьехи

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Футбольный арбитр Владислав Безбородов высказался о ситуации с избиением сына певца Стаса Пьехи.

Напомним, что супруга арбитра Ирина Безбородова избила 7-летнего сына певца за то, что тот проткнул карандашом бассейн Безбородовых. Она сильно швырнула мальчика и тот ударился головой об землю.

"Она - истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома - тем более", - приводит слова Безбородова "Комсомольская правда".

У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга. Делом занимается следственный комитет и прокуратура.

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