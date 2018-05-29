Футбольный эксперт рассказал о возможном трансфере Неймара в "Реал"

Футбольный эксперт из Южной Америки Тим Викери поделился соображениями о возможном трансфере Неймара в "Реал".

"Возможно, Неймар пришел к выводу, что "Реал" может предложить ему более выгодные условия для того, чтобы стать лучшим футболистом мира. Особенно с учетом того, что влияние Роналду снижается.

Я бы обратил внимание именно на это. Но не беспокойтесь, трансфер точно не состоится до Чемпионата Мира" - приводит слова Викери Sky Sports.

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