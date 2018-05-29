Футбольный эксперт рассказал о возможном трансфере Неймара в "Реал"

1 Теги реал мадриднеймар

Футбольный эксперт рассказал о возможном трансфере Неймара в "Реал"

Футбольный эксперт из Южной Америки Тим Викери поделился соображениями о возможном трансфере Неймара в "Реал".

"Возможно, Неймар пришел к выводу, что "Реал" может предложить ему более выгодные условия для того, чтобы стать лучшим футболистом мира. Особенно с учетом того, что влияние Роналду снижается.

Я бы обратил внимание именно на это. Но не беспокойтесь, трансфер точно не состоится до Чемпионата Мира" - приводит слова Викери Sky Sports.

Читайте также: ПСЖ не заинтересован в обмене Неймара на Роналду. | http://soccernews.ru

комментарии
Политика

Роналду звезда, и этот тоже хочет быть звездой. Он, конечно, молодец, но в Барсе он был в тени, кто его знает как он играет, сейчас его видно только тем, кто следит именно за ПСЖ, только пиар ходы слышны, что он куда-то пойдёт. Он продал свою жопу, или Барса продала его жопу намеренно, и это его загнуло и загнёт дальше. Ошибка была уходить из Барсы, из клуба, который легендарен, и который дал бы ему больше денег в перспективе, а тут его ждут команды марсель и.... больше неизвестно какие во Франции, которые можно обыгрывать со счётом 5:0. Роналду не уйдёт из Реала, это точно, он как Зизу, хочет остаться Легендой, быть легендой Реала - то что нужно. Нафиг им неймар за 250-300 миллионов Э? это стоимость очень завышена, за...ничего Я вообще очень долго пишу, и потерял нить мысли своей бессмыслицы, но вот куда ему надо ехать: в Куй-юАнь, ну в китай в общем. Так как Неймар пустышка

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