Футбольный праздник: атмосфера Чемпионата Мира в Казани

Казань также живёт Чемпионатом Мира. Сегодня город в ожидании матча второго тура ЧМ-2018 между сборными Ирана и Испании. Пока в центре столицы Татарстана количественное преимущество на стороне иранских фанатов.

Во время матча Уругвай - Саудовская Аравия болельщиков в фан-зоне пока немного.

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