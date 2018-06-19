Футбольный праздник: атмосфера Чемпионата Мира в Москве

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Футбольный праздник: атмосфера Чемпионата Мира в МосквеВ Москве уже вовсю ощущается, что город живет Чемпионатом Мира в России. Так, на Никольской улице, ставшей одной из главных неофициальных фан-зон столицы, собирается огромное количество фанатов из разных стран.

Преимущество здесь ощущается на стороне латиноамериканцев. Больше всех заметно мексиканцев, которые все еще продолжают праздновать победу своей команды над действующими чемпионами мира. Не унывают и проигравшие в первом туре перуанцы. Также бросается в глаза огромное количество аргентинцев, которые числом превосходят бразильцев. И те и другие ждут наконец-то побед от своих команд. Присутствуют здесь и колумбийцы, которые готовятся к старту своей сборной на ЧМ.

Разумеется, все кафе и пабы едва ли не круглосуточно транслируют матчи мундиаля. Найти в них место и спокойно посмотреть футбол в эти дни вряд ли удастся.

А вот такой вид открывается на фан-зону с Воробьевых гор.

Болельщицы сборной Колумбии уже в предвкушении старта их национальной команды на ЧМ:

Вот так выглядит сейчас фан-зона, расположенная у МГУ:

Фанаты сборной Колумбии уже начали захватывать фан-зону:

Реакция в фан-зоне на гол Синдзи Кагавы:

Реакция в фан-зоне на гол Хуана Кинтеро:

Не пропустите: сегодня сборная России сыграет второй матч на ЧМ против египтян. | soccernews.ru

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