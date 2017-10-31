Футбольный союз Сербии начал переговоры с голкипером "Бенфики"
Футбольный союз Сербии начал переговоры с голкипером "Бенфики" Миле Свиларом, дабы уговорить его выступать за национальную команду.
Об этом заявил исполняющий обязанности главного главного тренера Сербии Младен Крстаич.
"Мы постоянно общаемся с Миле и его отцом. Пока продолжается административная суета, но есть взаимное желание обеих сторон", - сказал он.
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