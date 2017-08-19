Футбольный триллер в Москве: "Локомотив" вырвал победу в матче со "Спартаком"

В центральном матче седьмого тура РФПЛ сразились московские "Спартак" и "Локомотив". Обе команды неудачно провели свои прошлые встречи. "Железнодорожники" проиграли аутсайдеру "Тосно", а красно-белые уступили в дерби ЦСКА, а перед этим и вовсе были разгромлены в Санкт-Петербурге. Поэтому для клубов было очень важно показать хорошую игру и набрать три очка.

Игра началась с атак "Спартака", который осадил штрафную "Локомотива", однако кроме дальнего удара Самедова ничего придумать не смогли. Гости же играли на контратаках, и не раз могли вскрыть оборону соперника. Очень активно играл Фарфан, который разгонял атаки "Локомотива" и сам же их завершал. Именно благодаря перуанцу "железнодорожники" создали самый опасный момент в середине тайма. Фарфан получил мяч в центре поля, финтом Зидана обыграл Пашалича и Промеса, затем отдал на Миранчука, тот уложил на газон Селизова и навешивал уже на пустые ворота, но набежавший Фарфан не сумел перепрыгнуть Пашалича и отправить мяч в сетку. Также Фарфан неплохо пробивал из-за штрафной, но переиграть Селизова не удалось. Тут же "Спартак" провел свою атаку, Промес убежал от Игнатьева на фланге, сместился в центр, затем отдал пас на Глушакова, который в касание отправил мяч в ворота. В конце тайма "Спартак" удвоил счет, когда Промес нашел в штрафной Луиса Адриано, который оторвался от защитника и в касание пробил по воротам – Гилерме снова капитулировал. Казалось, что на этом команды закончат первый тайм. На последней минуте тайма случился эпизод, который косвенно повлиял на ход второго тайма. Самедов получил вторую желтую карточку за симуляцию, оставив "Спартак" в меньшинстве.

В самом начале второй половины игры Баринов замкнул навес с углового и один мяч отыграл. Окрыленный успехом "Локомотив" побежал сравнивать счет, заперев "Спартак" на его половине поля. Хозяева действовали нервно и допускали ошибки, о контратаках даже не думали. Давление на ворота "Спартака" принесло плоды на 68 минуте, когда Фернандеш выдал отличный пас на Алексея Миранчука, который оказался на правом краю вратарской и в касание перебросил Селихова. Комбаров, Таски и Боккетти наблюдали за голом со стороны. Пропустив два мяча, "Спартак" проснулся, решил вырвать победу, однако в итоге пропустил на контратаке. Фарфран прострелил из-под Ещенко, а Коломейцев опередил Комбарова и отправил мяч в сетку. На последней минуте Фернандеш забил четвертый гол, красиво пробив с дальней дистанции, но и это был не последний мяч. "Спартак" перед самым свистком сумел отквитать один гол, когда Промес уложил на газон практически всех защитников "Локомотива" и точно пробил в правый угол.

"Спартак" продолжает свободное падение, чемпион страны пропустил за семь матчей уже 13 голов (худшая оборона чемпионата), даже аутсайдеры имеют лучшие показатели. Также начинает прослеживаться тенденция - "Спартак" традиционно пропускает в последние минуты матча, из-за чего уже потерял очки в матчах с "Динамо", ЦСКА и "Локомотивом".

"Спартак" – "Локомотив" 3:4

Голы: Глушаков, 30 – 1:0; Адриано, 43 – 2:0; Баринов, 48 – 2:1; Ал. Миранчук, 68 – 2:2; Коломейцев, 85 – 2:3; Фернандеш, 90 - 2:4; Промес, 90 – 3:4.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Боккети, Комбаров, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Ананидзе (Мельгарехо, 46), Самедов, Промес, Луис Адриано.

"Локомотив": Гилерме, Пейчинович, Баринов (Коломейцев, 77), Кверквелия, И. Денисов, Тарасов (В. Денисов, 46), Игнатьев, Рыбусь, (Ан. Миранчук, 46) Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Удаление: Самедов, 45

Вячеслав Горбачев

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