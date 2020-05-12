Футбольный журнал изобразил Роналду, Неймара, Гризманна и Погба в образе танцующих гробовщиков

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Футбольный журнал изобразил Роналду, Неймара, Гризманна и Погба в образе танцующих гробовщиков

Французский футбольный журнал So Foot изобразил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, форварда ПСЖ Неймара, нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в образе танцующих гробовщиков.

"Футбол не умер. Он танцует на этих страницах", - гласит надпись на обложке журнала.

Ролик с танцующими гробовщиками набрал большую популярность в 2020 году. Его часто используют в концовках видео, в котором главный герой потерпел неудачу.

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