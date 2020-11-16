Футбольный журналист Карпов сообщил о преследовании со стороны неизвестных

Журналист Иван Карпов, автор Telegram-канал "Инсайды от Карпа", сообщил, что его преследуют двое неизвестных.

По словам Карпа, домой к его родителям пришли двое человек, представившиеся службой безопасности "Матч ТВ". Брат журналист не открыл дверь квартиры непрошенным гостям. Карпов по своим каналам выяснил, что на "Матч ТВ" ничего не знают о данных субъектах и на квартиру к журналисту никого не отправляли.

Карпов заявил, что опасается за свою жизнь и планирует обратиться в правоохранительные органы.

Видео прихода неизвестных опубликовал Telegram-канал "Мутко против".

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